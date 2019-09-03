Фото: Олег Яровиков В Башкирии стартовал бесплатный набор детей в Яндекс.Лицей Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии стартовал набор в Яндекс.Лицей. Обучение для детей бесплатное. Реализация проекта связана с федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики», сообщили в Госкомитете РБ по информатизации.

«Это бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться программировать, — пояснила пресс-секретарь ведомства Алевтина Даутова. — Все, что нужно для поступления, – успешно пройти онлайн-тест на умение логически мыслить, а затем — собеседование. Подать заявку можно на сайте проекта до 11 сентября».

В Яндекс.Лицей принимаются ученики 8 и 9 классов. Программа обучения рассчитана на два года.

В первый год обучения школьники изучают Python, во второй — осваивают основы промышленного программирования и работают над учебными проектами. Занятия ведут опытные преподаватели.

«В Яндекс.Лицее ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажёром или младшим разработчиком. Это хороший старт для школьников, которым интересны современные технологии, — отметила Марина Суслова, руководитель Яндекс.Лицея. — Многие наши выпускники получают призы на олимпиадах, в хакатонах и участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами».

В Стерлитамаке и Уфе Яндекс.Лицей набирает слушателей уже во второй раз. В 2019 году к проекту присоединились также Ишимбай и Нефтекамск.

«Всего в Башкирии будет работать 10 площадок, шесть из которых — новые, — отметила Алевтина Даутова. — Занятия будут проходить дважды в неделю, во второй половине дня, так что их легко совмещать со школой. Часть ребят смогут учиться по программе Яндекс.Лицея в рамках основной школьной программы. Выбрать удобную площадку можно на сайте﻿﻿».

Немаловажно, что в качестве эксперимента запущено дистанционное образование для некоторых регионов, включая Башкирию.

Занятия будут вестись по стандартной программе Яндекс.Лицея, но по скайпу. Так, в Башкирии планируется открыть дистанционные группы на двух площадках — в Уфе и Ишимбае.

В дистанционные группы могут поступить ученики из тех городов и районов республики, где нет очных площадок Яндекс.Лицея.

Яндекс.Лицей был создан в 2016 году. В Башкирии он работает при поддержке Госкомитета РБ по информатизации и регионального Минобразования. Проект напрямую связан с реализацией национальной стратегии по подготовке кадров в условиях цифровизации общества и экономики, рекомендован АНО «Цифровая экономика» и направлен на поддержку талантливых школьников и студентов в области математики, информатики и цифровых технологий.

В этом году Яндекс.Лицей набирает школьников почти на 300 площадках в 131 городе России и Казахстана.

По сравнению с прошлым годом, география проекта увеличилась более чем в два раза.