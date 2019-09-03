В Башкирии прекращены поиски пропавшей 81-летней женщины
УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии прекращены поиски пропавшей 81-летней Галимы Нугаевой, жительницы деревни Бик-Усак, Благоварского района Башкирии.
31 августа она ушла из дома и не вернулась.
Поисковики добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт-Башкортостан» сообщили, что женщину нашли. Она жива. Волонтеры поблагодарили всех за участие в поиске.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
В Уфу задержан рейс из Нижневартовска из-за птицы
В Башкирии сократилась миграционная убыль
В Башкирии зафиксирован спад преступлений экстремистского характера
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Фоторепортажи