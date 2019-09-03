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В Башкирии сократилась миграционная убыль

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии сократилась миграционная убыль населения. Как следует из данных Башстата, на 66,5 тысяч уехавших из республики пришлось 64,8 тысяч прибывших.

Показатель оттока составил 1,7 тысяч человек, что более чем вдвое меньше, чем за тот же период 2018 года.

В Уфе в первом полугодии 2019 года, как и в 2018 году, отмечена миграционная убыль населения: в город прибыло 13 тысяч 688 человек, а выбыло 16 тысяч 178 человек.

Отток населения из города составил 2490 человек, что в полтора раза больше, чем в январе-июне 2018 года (тогда разница между уехавшими и прибывшими в Уфу составляла 1646 человек).Отрицательная динамика миграции зафиксирована в 44 из 89 городов и районов республики. Кроме Уфы, убыль наиболее заметна в Стерлитамаке — 1,9 тысячи человек, Салавате — 408, Бирске — 268, Агидели — 206, Сибае — 170 человек.

В некоторых городах население увеличилось: в Нефтекамске — на 655 человек, Учалах — на 268, Дюртюлях — на 207, Белорецке — на 180 человек.

Теги: стастика, миграция
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