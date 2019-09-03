Фото: автор В Башкирии зафиксирован спад преступлений экстремистского характера Фото: автор

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане зафиксирован спад преступлений экстремистского характера. Тем не менее жители региона ежегодно привлекаются к уголовной ответственности за преступления, связанные с терроризмом. Об этом 3 сентября на круглом столе по вопросам профилактики и противодействия идеологии экстремизма и терроризма в современном обществе сказал директор Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Башкирии, член-корреспондент Академии военных наук РФ Марат Марданов.

«Сегодня памятная дата: 3 сентября — это День солидарности в борьбе с терроризмом. Ровно 15 лет назад в Беслане произошла страшная трагедия — погибли мирные люди, детишки, которые пришли на школьную линейку, на День знаний. Сотни жизней унесла эта трагедия. В нашей памяти она останется навсегда, особенно у ветеранов подразделения антитеррора, участников боевых действий, научно-экспертного сообщества, которое знает и оценивает угрозы терроризма. Проблематика, которую мы сегодня обсудили в рамках круглого стола, актуальна. Мы в повседневной жизни, наша страна и особенно Ближний Восток, страны Европы, не понаслышке знают о том, что такое терроризм как крайнее проявление экстремизма. Наша задача сегодня — выявить основные предпосылки, тенденции, где он зарождается, где та грань, которую переступают наши молодые люди, когда делают первый шаг к радикализации, будь то политика, межнациональные и межконфессиональные отношения. На каком этапе предупредить, не допустить, где можно организовать профилактические и разъяснительные мероприятия – вот вопросы, на которые мы должны найти ответы», — сказал директор Центра гуманитарных исследований.

По социологическим данным ведомства, в зоне риска — молодые люди до 35 лет. Они больше других подвержены идеологическому влиянию радикальных организаций. На уровне региона существуют такие угрозы, как рост религиозного и националистического экстремизма в лице международных террористических организаций «Хизбут-Тахрир аль-Ислами», «Имарат Кавказ», а также деструктивных организаций религиозной направленности «Орда», «АлляАят», «Свидетели Иеговы», «Церковь Саентологии».

«Мы ежедневно делаем мониторинг социальных сетей, и в целом интернета, для выявления негативных проявлений, для того, чтобы где-то своевременно предупредить, где-то разъяснить, не допустить до привлечения к уголовной ответственности, поскольку это уже крайняя мера. К сожалению, жители Башкирии ежегодно привлекаются к уголовной ответственности за преступления, связанные с терроризмом», — отметил Марат Марданов.

По официальным данным Генеральной прокуратуры России, в Башкирии за три года зафиксирован спад преступлений экстремистского характера: в 2016 году было зарегистрировано 18 преступлений, в 2017 году — 17, в прошлом году — 12.

«Это говорит о том, что и общество,и власть знают об этой проблеме. И те мероприятия, та системная работа, которая осуществляется по пресечению этих преступлений, дают свои плоды», — сказал спикер.

В зале заседаний ГКЗ «Башкортостан» собрались депутаты Госдумы и Госсобрания РБ, представители администрации Главы РБ, межведомственного Совета общественной безопасности РБ, Министерства культуры РБ, Дома дружбы народов РБ, учебных заведений, правоохранительных органов. Участники круглого стола обсудили факторы, способствующие возникновению и распространению экстремизма и терроризма, а также методов и способов борьбы с ними в современном мире.

Председатель Ассамблеи народов РБ, депутат Госдумы Зугура Рахматуллина отметила, что трагедия, произошедшая в Беслане, — это одна из самых страшных страниц национальной истории, и она никогда не должна повториться.

«Бесланская школа и 186 детей-ангелов, которые улетели в небо, стали напоминанием не только нашей стране, но и всему миру, что у терроризма нет ни национального, ни человеческого лица, ни совести, нет сострадания. Снимок, который облетел в те дни весь мир: огромный спецназовец, черный от копоти, выносит из разрушенной школы голенького малыша, прижав его к груди, выносит из этого ада в жизнь, в будущее — стал символом того, что как бы ни изощрялся сегодня терроризм, его можно остановить. Ему можно противостоять, только если быть вместе, взявшись за руки всем народом и всем государством, потому что современный терроризм угрожает не отдельно взятой стране, а всем государствам, независимо от того, кто на каком краю света находится. В терроризм идут не избранные особые люди, а рядовые молодые люди, которых где-то обманули, которые повелись на какие-то ложные идолы и обещания», — сказала парламентарий.

По ее словам, соответствующие структуры делают сегодня все от них зависящее, но противодействовать терроризму нужно всем вместе.

«Организация подобных круглых столов, ставшая уже традицией, — это очень нужное и важное дело, потому что противодействие терроризму должно вестись по всем фронтам: и по просветительским, и по воспитательным тоже. У нас в республике проводятся и флешмобы, и подобные научные мероприятия в школах, в образовательных организациях — сегодня вспоминают Беслан и всех жертв, которые когда-то подвергались в нашей стране террористическим актам», — сообщила депутат Госдумы.

Результаты исследовательской работы, которые были представлены в докладах участников круглого стола, будут, по традиции, отражены в сборнике научных трудов. Книги предназначаются курсантам — будущим работникам правоохранительных органов, которые должны знать и понимать основы существующей проблемы.

Мероприятие завершилось флешмобом «Мы против терроризма!», подготовленным Домом дружбы народов Башкортостана.