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В Башкирии вцепившаяся в волосы врача пациентка заплатила за свой выпад 10 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии вцепившаяся в волосы врача пациентка заплатила за свой выпад 10 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии пациентка нефтекамской поликлиники, вцепившаяся в волосы заведующей, публично извинилась и заплатила 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и материальных расходов. Такой исход конфликта стал возможен благодаря вмешательству профсоюза.

Как сообщало агентство «Башинформ», в апреле этого года заведующая, находясь на рабочем месте — в женской консультации городской больницы Нефтекамска, спустилась по вызову сотрудников в холл регистратуры. Там незнакомая ей женщина грубо требовала дать направление на анализы.

Ей стали объяснять о порядке выдачи документа, но пациентка начала кричать, скандалить, схватила врача за волосы и стала таскать ее по коридору.

«Конфликт, может быть, удалось решить «полюбовно», не доводя до суда, если бы буйная пациентка сразу же извинилась. С кем не бывает – очередь, гормоны играют, ответчица требовала направление на анализы гормонов щитовидной железы. Вместо этого она разместила в соцсетях пост, где рассказала, какие врачи нефтекамской больницы плохие и как она их проучила», — сообщили в пресс-службе регионального профсоюза работников здравоохранения.

На возбуждение уголовного дела не повлияло то, что ответчица нигде официально не работает, и одна воспитывает двоих детей.Таскавшая за волосы врача пациентка свою вину осознала, прилюдно извинилась, заплатила компенсацию и только после этого уголовное дело по факту избиения медработника было прекращено мировым судом Нефтекамска.

Как сообщало агентство «Башинформ», после показаний сотрудникам правоохранительных органов, врач почувствовав боли в шейном отделе и голове, обратилась за помощью к неврологу, который выписал лечение. А ближе к вечеру этого же дня доктор была госпитализирована с гипертоническим кризом в кардиологическое отделение местной больницы.

Теги: профсоюз, здравоохранение
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