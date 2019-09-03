Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.62 ↑

EUR 73.17 ↑

3 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе карикатурист Камиль Бузыкаев взял на карандаш бывшего вице-премьера Евгения Гурьева

ОБЩЕСТВО
Фото: Камиль Бузыкаев, Fb

В Уфе карикатурист Камиль Бузыкаев взял на карандаш бывшего вице-премьера Евгения Гурьева Фото: Камиль Бузыкаев, Fb

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе известный карикатурист Камиль Бузыкаев взял на карандаш творческий порыв бывшего вице-премьера — министра земельных и имущественных отношений республики Евгения Гурьева. Накануне издание «Медиакорсеть» опубликовало информацию о том, что экс-министр, находясь под домашним арестом, написал стихотворение. Произведение «Разговор с редактором» он посвятил «хорошим и не очень журналистам». Супруга бывшего вице-премьера передала порталу написанное от руки стихотворение.

Разговор с редактором

Пришёл к редактору, сказал: «Вот результат ночного бденья». Тот погрузился, прочитал: «А где же здесь про преступленье?»

Не интересно всем читать «...в Бурзяне гибнут сотни ульев», Ты напиши «Большой хапок», ну или хотя бы просто «Гурьев».

Скажи, что ты «Водоканал», Потом ворвись к нему в квартиру, И сразу скажут: это Дар, звезда печати и эфира!

«Про то написано давно, Лишь в музыке нужны повторы. Конечно, легче про г…о, Но, может быть, раздвинуть шторы?

О объективно оценить Людей, бумаги, ссылки, иски И после этого решить – Всегда ли правы журналисты?»

Хоть разговор этот придуман, Что может вызвать некий гнев. Но ты, читатель мой, подумай Большой хапок иль просто Блеф?»

Уфимский художник оперативно отреагировал на столь необычный творческий всплеск и придал этому событию карикатурную форму.

Как сообщалось ранее, Евгения Гурьева Советский райсуд Уфы отпустил в мае под домашний арест. Экс-чиновника задержали и поместили в СИЗО 3 апреля по обвинению в превышении должностных полномочий при приватизации госимущества.

Теги: творчество
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии 5-летняя дочь женщины, обвиняемой в убийстве сына, находится в приюте
В Дюртюлинском районе Башкирии пятилетнюю дочь женщины, арестованной по обвинению в убийстве своего годовалого сына, 31 августа определили в социальный
Уфимцы мерзнут на работе и дома: когда начнется отопительный сезон?
В Уфе последние недели августа и начало сентября выдались по-осеннему холодными. Местные жители в соцсетях пишут, что мерзнут как в собственных квартира
Работники «Газпром трансгаз Уфа» помогли детям республики подготовиться к школе
Традиционно в преддверии нового учебного года работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» присоединились к республиканской благотворительной акции «Помоги
В Уфе закроют парковку перед Конгресс-холлом «Торатау»
С 6 часов утра 5 сентября до 24 часов 8 сентября в Уфе парковку перед Конгресс-холлом «Торатау» освободят от автомобилей и запретят на нее въезд. По инфо
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть