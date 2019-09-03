Фото: Камиль Бузыкаев, Fb В Уфе карикатурист Камиль Бузыкаев взял на карандаш бывшего вице-премьера Евгения Гурьева Фото: Камиль Бузыкаев, Fb

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе известный карикатурист Камиль Бузыкаев взял на карандаш творческий порыв бывшего вице-премьера — министра земельных и имущественных отношений республики Евгения Гурьева. Накануне издание «Медиакорсеть» опубликовало информацию о том, что экс-министр, находясь под домашним арестом, написал стихотворение. Произведение «Разговор с редактором» он посвятил «хорошим и не очень журналистам». Супруга бывшего вице-премьера передала порталу написанное от руки стихотворение.

Разговор с редактором

Пришёл к редактору, сказал: «Вот результат ночного бденья». Тот погрузился, прочитал: «А где же здесь про преступленье?»

Не интересно всем читать «...в Бурзяне гибнут сотни ульев», Ты напиши «Большой хапок», ну или хотя бы просто «Гурьев».

Скажи, что ты «Водоканал», Потом ворвись к нему в квартиру, И сразу скажут: это Дар, звезда печати и эфира!

«Про то написано давно, Лишь в музыке нужны повторы. Конечно, легче про г…о, Но, может быть, раздвинуть шторы?

О объективно оценить Людей, бумаги, ссылки, иски И после этого решить – Всегда ли правы журналисты?»

Хоть разговор этот придуман, Что может вызвать некий гнев. Но ты, читатель мой, подумай Большой хапок иль просто Блеф?»

Уфимский художник оперативно отреагировал на столь необычный творческий всплеск и придал этому событию карикатурную форму.

Как сообщалось ранее, Евгения Гурьева Советский райсуд Уфы отпустил в мае под домашний арест. Экс-чиновника задержали и поместили в СИЗО 3 апреля по обвинению в превышении должностных полномочий при приватизации госимущества.