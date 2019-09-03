В Уфе открыта многофункциональная спортплощадка, сооружённая на средства «Башнефти»

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ольга Маловица/.

В северной части города появилась многофункциональная спортивная площадка, построенная на средства компании «Башнефть» в рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и НК «Роснефть». Современный спорт-комплекс находится на территории гимназии №86.

Одна из старейших школ Черниковки получила замечательный подарок к началу учебного года. Новая многофункциональная площадка позволяет проводить занятия по футболу, волейболу и баскетболу. Кроме того здесь установлены уличные тренажеры для занятия силовыми упражнениями. Общая площадь сооружения составляет около 2000 кв. м, почти полностью покрытая резиновым покрытием.

«Здорово, что сегодня появляются такие площадки, с мягким покрытием, травмобезопасные. Спорт должен быть массовым, тогда дети будут расти бодрыми, здоровыми», – заявил глава администрации ГО г. Уфа Ульфат Мустафин, побывавший на церемонии открытия площадки. Ульфат Мустафин напомнил, что строительство современных детских площадок с мягким покрытием находится в числе приоритетных направлений деятельности, озвученных врио главы республики Радием Хабировым.

«Сегодня для нас значимое событие. В прошлом году наша школа отмечала юбилей — 60 лет. Нам было обещано благоустройство и новая спортивная площадка, все обещания исполнены. Мы очень благодарны всем, кто принимал в этом участие», – говорит директор 86 гимназии Светлана Михеева.

Открытие многофункциональной спортплощадки в Уфе – пример успешного сотрудничества между компанией «Роснефть» и Башкортостаном, которое способствует повышению качества жизни жителей республики.

«С компанией «Башнефть» у нас давнишние надежные партнерские связи. АНК «Башнефть» всегда участвует в наших социальных проектах, за что мы очень благодарны. Буквально месяц тому назад благодаря компании «Башнефть» мы открыли долгожданный путепровод на Бирском тракте», – заявил Ульфат Мустафин.

«Башнефть» традиционно поддерживает развитие массового спорта в республике. Для нас очень важно, чтобы жители республики, особенно молодежь, вели активный образ жизни, были сильны духом и телом», – отметил Директор по проектам Департамента нефтепереработки ПАО АНК «Башнефть» Тагир Насыпов.

Инвестиции в строительство площадки составили 8 млн рублей. Спортивная площадка на территории 86 уфимской гимназии не единственная. В течение текущего года на средства компании «Башнефть» были построены несколько спортивных объектов, в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Тирлян Белорецкого района, Ледовая арена в г. Кумертау, спортивный центр «Уфимский сокол», физкультурно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» в Уфимском районе.

Сразу после церемонии открытия на многофункциональной площадке стало многолюдно – дружною толпой дети побежали играть в футбол, волейбол, баскетбол. Очень удобно, что одновременно на территории может происходить несколько матчей.

Кроме того, на спортплощадке собираются оттачивать мастерство ребята из спортивного клуба «Токайдо». Учащиеся 86 гимназии – Даниил Анисимов, Айгуль Хасанова, Алиса Туманова, Татьяна Васильева – первые номера в сборной республики по карате. Ребята занимаются несколько лет и регулярно привозят медали с региональных и российских соревнования.

«Мы собираемся в осенний и весенний периоды заниматься здесь на свежем воздухе, а не в зале, это очень полезно для детей», – озвучил планы тренировок наставник детей Руслан Тазеев.

Гимназия 86 стоит среди пятиэтажных «хрущевок», большинство жителей района выросли в этой школе и теперь приводят учиться сюда своих детей. Многофункциональная площадка открыта для занятий спортом всем желающим. Значит, это подарок не только для школы, но для целого микрорайона.