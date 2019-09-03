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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров: «По пожарам мы с ситуацией не сладили»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров: «По пожарам мы с ситуацией не сладили» Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии на прошлой неделе произошел 201 пожар — спасли 61 человека, гибель людей не допущена. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров отметил, что за семь месяцев текущего года в Башкирии общая смертность уменьшалась.

«Мы общими усилиями спасли около полторы тысячи человек – это и ДТП, и суициды, и болезни, и алкогольные отравления. По всем показателями у нас – снижение. Но меня смущает, что по пожарам мы с ситуацией не сладили. По имеющимся данным, у нас на пожарах погибло больше людей, чем в прошлом году. И мы должны об этом задуматься. Ваш комитет, мы все вместе многое делаем для профилактики – оповещение проводим, глав муниципалитетов просим принимать меры, но этого недостаточно», — сказал руководитель Башкирии.

Радий Хабиров поручил провести мозговой штурм и подумать о том, какие еще принять меры для предотвращения гибели людей при пожарах.

«Мы все вместе боремся, каждый случай разбираем. Может, нужно выявить аномальные территории, где происходит много пожаров? Пожары меня особенно смущают. Мы делаем-делаем, а на выходе людей больше погибает. Каждая история, как в книге ужасов», — отметил врио главы Башкирии.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, пожары, смертность
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