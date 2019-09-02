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Компания «Газпром межрегионгаз Уфа» открыла Газпром-класс на базе лицея им. Пинского

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» в понедельник, 2 сентября открыла первый собственный Газпром-класс на базе инженерного лицея № 83 им. М.С.Пинского при Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ).

В торжественной линейке, посвященной Дню знаний и открытию Газпром-класса, приняли участие заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Дмитрий Солоницын, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Уфа» Дмитрий Пономарев, ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

Учениками «Газпром-класса» от компании «Газпром межрегионгаз Уфа» на конкурсной основе по результатам итоговых оценок, собеседования и достижений в исследовательской деятельности стали 29 учеников 10-го класса.

За два года учащимся специализированного класса предстоит освоить учебную программу, спецкурсы преподавателей УГНТУ, а также познакомиться со спецификой производственной деятельности компании «Газпром».

Совместно с молодежной организацией ООО «Газпром межрегионгаз» школьники будут принимать участие в различных экологических, социальных акциях, в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.

Газпром-класс создан ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» в рамках работы по подготовке перспективного кадрового резерва для компаний Группы «Газпром» из числа наиболее способных и мотивированных на успешную профессиональную самореализацию учащихся.

«Все это делается для того, чтобы в газовой отрасли работали высококвалифицированные кадры, способные обеспечить безаварийную и бесперебойную подачу газа потребителям. Пройдет несколько лет и сегодняшние воспитанники Газпром-класса станут грамотными, инициативными молодыми специалистами и вольются в нашу дружную команду профессионалов и единомышленников», — отметил в приветственном адресе учащимся генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Теги: Газпром межрегионгаз Уфа, Газпром-класс, УГНТУ, образование
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