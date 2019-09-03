Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.62 ↑

EUR 73.17 ↑

3 сентября Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Одаренные дети из Башкирии поучаствуют в профильной смене «Кампуса молодежных инноваций»

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Федеральный проект «TerraBashkiria. Образ будущего» в рамках профильной смены «Кампус молодежных инноваций» для одаренных детей Башкирии стартует 2 сентября. В сентябре пройдут две федеральные смены Кампуса, где 300 школьников со всех районов Башкортостана, представители Челябинской области и иностранные граждане смогу проявить себя и показать свои знания. Все они являются участниками олимпиад по математике и информатике.

«Кампус молодежных инноваций» — всероссийский проект в сфере развития дополнительного образования. Все программы построены по принципу проектной деятельности, а образовательный процесс проходит с элементами игры. Планируется, что сеть кампусов охватит к 2024 году более 150 тысяч человек.

На сменах пройдут занятия по модульной системе, которые предполагают изложение важных разделов дискретной математики и информатики, предполагается проведение мастер-классов от ведущих специалистов IT-компаний. В ходе смен участники Кампуса будут выполнять проектную работу в формате научных исследований или инженерных разработок с преподавателями из ведущих вузов Уфы. Программа Кампуса будет реализовываться на базе санатория «Толпар» в поселке Алкино, где есть специализированные лаборатории, оснащенные высокоточным оборудованием, уникальное программное обеспечение для проведения экспериментов и демонстрации опытов, лектории (коворкинги), в которых планируется проводить лекции, общие сессии, тренинги; зоны отдыха для неформального общения, конференц-зал, спортивные площадки, спальные корпуса, столовая, лаборатория 3D-моделирования.

В конце сентября лучшие участники поедут на международный кейс-чемпионат, в котором планируется участие 200 выпускников региональных школ Кампуса. Участники предоставят свои проекты, ознакомятся с опытом передовых компаний-партнеров. Лучшие команды получат сертификаты на участие в федеральных сменах.

Теги: образование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии 5-летняя дочь женщины, обвиняемой в убийстве сына, находится в приюте
В Дюртюлинском районе Башкирии пятилетнюю дочь женщины, арестованной по обвинению в убийстве своего годовалого сына, 31 августа определили в социальный
Уфимцы мерзнут на работе и дома: когда начнется отопительный сезон?
В Уфе последние недели августа и начало сентября выдались по-осеннему холодными. Местные жители в соцсетях пишут, что мерзнут как в собственных квартира
Работники «Газпром трансгаз Уфа» помогли детям республики подготовиться к школе
Традиционно в преддверии нового учебного года работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» присоединились к республиканской благотворительной акции «Помоги
В Уфе закроют парковку перед Конгресс-холлом «Торатау»
С 6 часов утра 5 сентября до 24 часов 8 сентября в Уфе парковку перед Конгресс-холлом «Торатау» освободят от автомобилей и запретят на нее въезд. По инфо
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть