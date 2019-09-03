Одаренные дети из Башкирии поучаствуют в профильной смене «Кампуса молодежных инноваций»

УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Федеральный проект «TerraBashkiria. Образ будущего» в рамках профильной смены «Кампус молодежных инноваций» для одаренных детей Башкирии стартует 2 сентября. В сентябре пройдут две федеральные смены Кампуса, где 300 школьников со всех районов Башкортостана, представители Челябинской области и иностранные граждане смогу проявить себя и показать свои знания. Все они являются участниками олимпиад по математике и информатике.

«Кампус молодежных инноваций» — всероссийский проект в сфере развития дополнительного образования. Все программы построены по принципу проектной деятельности, а образовательный процесс проходит с элементами игры. Планируется, что сеть кампусов охватит к 2024 году более 150 тысяч человек.

На сменах пройдут занятия по модульной системе, которые предполагают изложение важных разделов дискретной математики и информатики, предполагается проведение мастер-классов от ведущих специалистов IT-компаний. В ходе смен участники Кампуса будут выполнять проектную работу в формате научных исследований или инженерных разработок с преподавателями из ведущих вузов Уфы. Программа Кампуса будет реализовываться на базе санатория «Толпар» в поселке Алкино, где есть специализированные лаборатории, оснащенные высокоточным оборудованием, уникальное программное обеспечение для проведения экспериментов и демонстрации опытов, лектории (коворкинги), в которых планируется проводить лекции, общие сессии, тренинги; зоны отдыха для неформального общения, конференц-зал, спортивные площадки, спальные корпуса, столовая, лаборатория 3D-моделирования.

В конце сентября лучшие участники поедут на международный кейс-чемпионат, в котором планируется участие 200 выпускников региональных школ Кампуса. Участники предоставят свои проекты, ознакомятся с опытом передовых компаний-партнеров. Лучшие команды получат сертификаты на участие в федеральных сменах.