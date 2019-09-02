В Уфе после реконструкции открылся 3-й корпус медуниверситета

Фото: с сайта БГМУ







Фото: с сайта БГМУ

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе после реконструкции открылся 3-й корпус Башгосмедуниверситета. В отремонтированном здании расположился Институт общественного здоровья и организации здравоохранения, который носит имя одного из первых башкирских хирургов Имам-Гали Кадырова. Также в университетском кампусе появился памятник-бюст видному организатору системы здравоохранения республики.

В церемонии открытия приняли участие замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, Председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев, и.о. министра здравоохранения РБ Максим Забелин и другие почетные гости.

﻿«Это здание было построено до революции, в 1932 году корпус принял первых студентов медицинского института, — отметил ректор БГМУ Валентин Павлов. — В годы ВОВ в его стенах располагался эвакогоспиталь, академия наук Украины, кафедра организации здравоохранения ныне Сеченовского университета».

Историческое здание восстановили по старым чертежам. В обновленном корпусе будет проходить обучение студентов, ординаторов с использованием самых современных IT- и цифровых технологий. По словам Валентина Павлова, уже в ближайшие годы ожидается реконструкция других корпусов и обновление всего студенческого кампуса вуза.

Первую лекцию в новом корпусе для ординаторов по организации здравоохранения и общественному здоровью прочитал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

﻿«Общественное здоровье – то, что определяет продолжительность жизни человека, смертность и еще целый ряд важнейших показателей, — подчеркнул он.- Именно поэтому открытие института является значимым событием в системе здравоохранения и республики, и страны в целом.