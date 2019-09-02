Фото: Минспорта РБ В уфимских школах открылись залы для занятий спортивной борьбой Фото: Минспорта РБ

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В пяти школах Уфы открылись залы для занятий спортивной борьбой.

Специальные залы полностью оборудованы и укомплектованы в башкирском лицее № 2 (ул. М. Гафури, 103 А); школе № 17 (ул. Ю. Гагарина, 36/2); школе № 127 (ул. Ю. Гагарина, 26/1); школе № 56 (бульвар Плеханова, 7/1); башкирской гимназии № 20 им. Мустафиной Ф.Х (ул. Достоевского, 99 А).

В обновленных залах можно заниматься не только борьбой, но и спортивной акробатикой, фитнес-аэробикой, спортивная аэробикой, дзюдо, борьбой на поясах, всеми видами боевых единоборств.

В рамках реализации проекта «Спортивная борьба – в школы Республики Башкортостан» сформированы группы учащихся в возрасте 11-16 лет, которые будут заниматься спортивной борьбой во внеурочное время. Тренировать учеников будут учителя физической культуры, предварительно прошедшие курсы повышения квалификации.

Всего в проект вовлечено 16 общеобразовательных организаций – школ, определенных Министерством молодежной политики и спорта совместно с Министерством образования РБ и Федерацией спортивной борьбы Республики Башкортостан. Школы выбирались по заявкам глав администраций муниципалитетов.