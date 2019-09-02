Фото: ИА «Башинформ» В Хайбуллинском районе состоится выездной прием врачей ведущих республиканских клиник Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ» /.

3 сентября на базе Акъярской центральной районной больницы жителей Хайбуллинского района примут врачи ведущих республиканских клиник. Инициатор выездного приема — сенатор от Башкортостана, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова

Граждан, в том числе детей-инвалидов примут специалисты клинической больницы им. Г.Г.Куватова, детской клинической больницы, Уфимского НИИ глазных болезней, республиканского онко-центра, кардиоцентра, медико-генетического центра, психолого-медико-педагогической комиссии, Главного бюро медико-социальной экспертизы, регионального отделения Фонда социального страхования РФ по республике.

По необходимости будут оформлены направления в муниципальные и республиканские учреждения здравоохранения для прохождения обследования и последующего лечения. Также планируется провести совещание для обсуждения и решения вопросов обеспечения лекарственными средствами, техническими средствами реабилитации, организации прохождения детьми-инвалидами реабилитации и лечения в республиканских центрах.

По словам Лилии Гумеровой, такой формат работы представляется очень востребованным и позволяющим оказать оперативную помощь населению.

﻿«Есть значительно отдаленные территории, большинство жителей которых не имеют возможности попасть в республиканские медицинские учреждения на прием к узким специалистам, поэтому выезды врачей в районы и села очень востребованы. Ко мне как к сенатору очень часто поступают такие обращения и просьбы от жителей сел и деревень. И несомненно эти просьбы не должны оставаться неуслышанными», — считает сенатор.