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Уфа   °

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В Уфе пройдет кастинг талантов для участия в федеральном телепроекте «Первый на неделе»

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

14 сентября в Уфе будет проходить отбор талантов, которые примут участие в съемках федерального телевизионного проекта «Первый на неделе»!

Телепрограмма стартует в эфире одновременно в 14 субъектах РФ в ноябре этого года и на сайте проекта first.orenweek.ru.

У каждого участника будет возможность выиграть хит от известного композитора и автора песен, записать свой собственный альбом в студии, получить роль в музыкальном спектакле федерального уровня, попасть в тройку победителей от своего субъекта, которые примут участие в специальном выпуске телевизионной программы в эфире ведущих телеканалов страны. Также участники смогут попасть за кулисы международного фестиваля искусств «Славянский базар», получить съемку профессионального клипа, поехать в Швейцарию на мастер-класс по живописи известного российско-швейцарского художника.

Для того, чтобы попасть в «Первый на неделе», необходимо заполнить специальную форму в официальной группе проекта, пройти отбор у редакционной группы проекта и приехать на съемки. Подробности по номеру телефона 8-905 887-91-12 или на сайте www.first.orenweek.ru.

Отборочные съемки будут проходить только один. В этот день для конкурсантов будут организованы мастер-классы по вокалу, сценическому мастерству, уроки стиля, ораторское мастерству, интервью и профессиональная фотосессия, на которую нужно обязательно успеть.

Участие в марафоне — это замечательная возможность для детей и подростков в возрасте до 30 лет заявить о себе и своем таланте, пообщаться с единомышленниками, увлеченными творчеством, передать свой опыт другим участникам и получить взамен уроки мастерства и советы от профессионалов своего дела.

Теги: телепроект, кастинг
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