«Газпром трансгаз Уфа» совместно с УГНТУ запустили «Предуниверсарий»











УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

2 сентября заместитель генерального директора по управлению персоналом «Газпром трансгаз Уфа» Дмитрий Пономарев поздравил с Днем знаний учеников Республиканского инженерного лицея.

В этом году совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом «Газпром трансгаз Уфа» приступает к реализации проекта «Предуниверсарий». Он предусматривает организацию совместной работы с профильным классом Республиканского инженерного лицея, в котором теперь будут учиться и дети работников предприятия.

Обучение в предуниверсарии УГНТУ организовано в рамках профильных классов университета, где старшеклассники, помимо предметов, входящих в учебный план лицея, изучают специальные курсы и дисциплины, соответствующие профилю и направлениям подготовки нефтяного университета.

«Газпром трансгаз Уфа» реализует еще один образовательный проект — на базе уфимского инженерного лицея № 83 им. М. Пинского УГНТУ. В 2016 году при поддержке газотранспортного предприятия здесь был открыт первый в республике «Газпром-класс», многие выпускники которого поступили в Уфимский нефтяной университет.

В тот же день Дмитрий Пономарев поздравил учеников лицея с началом учебного года и отметил, что проект с каждым годом развивается и вовлекает все больше участников – предприятий ассоциации «Газпром» в Башкортостане». В этом году к нему примкнул «Газпром межрегионгаз Уфа».

«Надеемся, что многие из вас успешно сдадут экзамены, станут студентами Уфимского нефтяного университета и пополнят ряды работников газовой отрасли», – отметил он.

После праздничной линейки Дмитрий Пономарев встретился с учащимися второго набора «Газпром-класса», пожелал им успехов и подарил 11-классникам книгу «Герои газовых трасс» с напутственными словами от генерального директора.

Образовательные проекты «Газпром-класс» и «Предуниверсарий» предназначены для профессиональной ориентации учащихся и развития системы «школ-вуз-производство». Уже со школьной скамьи ребята знакомятся с технологически развитой компанией, в которой могут быть востребованы их таланты.