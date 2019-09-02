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В Башкирии участковый помог хозяевам найти их собаку

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба МВД по РБ

В Башкирии участковый помог хозяевам найти их собаку Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Участковый уполномоченный из Туймазов Раиль Гибадуллин помог хозяевам найти их домашнего питомца по кличке Сэм. Собака во время прогулки сорвалась с поводка и убежала. Полицейский увидел сообщение о пропаже той-терьера в соцсетях.

«Я очень переживала за нашего домашнего любимца. Мы разместили объявление о пропаже собаки в соцсетях, но ничего не получилось. Только полицейский смог найти нашего Сэма», — рассказала хозяйка пропавшего пса Кристина.

По данным пресс-службы регионального МВД, молодой страж порядка известен на административном участке своим неравнодушным подходом к работе. Вскоре он нашел животное.

Во время обхода полицейский увидел у одной из женщин предпенсионного возраста собаку породы той-терьер. Гражданка странно обращалась с животным и грубо его хватала. Зная, что одна из местных жительниц разыскивает собаку аналогичной породы, участковый выяснил, что это и есть пропавший пес.

Страж порядка вернул Сэма домой к любящим хозяевам.

Теги: животные, полиция
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