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В Уфе в память о трагедии в Беслане в небо запустят белых голубей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе в память о трагедии в Беслане в небо запустят белых голубей Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

3 сентября в России объявлено Днем солидарности в борьбе с терроризмом и является памятной датой в российском календаре. 1 сентября 2004 года в Беслане (Северная Осетия) боевики захватили целую школу, погибли 334 человека, в том числе 186 детей. В память об этой трагедии 3 сентября в 13.00 перед Государственным концертным залом «Башкортостан» в небо запустят белых голубей, как символ мирного и светлого неба над головой, дружбы и стремления к добру. Всех желающих поддержать акцию призывают присоединиться.

«В этот день наша страна вспоминает жертв террористической атаки на Беслан и склоняет головы в память о всех жертвах террористической агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш многонациональный народ», — сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Организаторы акции — Министерство культуры Республики Башкортостан, Дом Дружбы народов Республики Башкортостан, БГПУ им. Акмуллы.

Акцию в День солидарности в борьбе с терроризмом проведет и Башкирский художественный музей имени М. Нестерова.

Теги: Беслан, дети, борьба с терроризмом
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