Фото: r02.fssprus.ru В Башкирии отец задолжал пятерым детям крупную сумму денег Фото: r02.fssprus.ru

УФА, 2 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане судебные приставы разыскивают 38-летнего Равиля Низамова. Мужчина задолжал по алиментным платежам крупную сумму денег.

«Он ни разу не платил алименты своим пятерым несовершеннолетним детям: четырем дочерям и сыну. Долг мужчины составил более 700 тысяч рублей. Не желая исполнять решение суда, должник исчез, на сегодняшний день его местонахождение неизвестно. Он объявлен в розыск», — сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

О местонахождении многодетного отца следует сообщить в дежурную часть ведомства по телефону: 8 (347) 273-56-40.