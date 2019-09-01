Фото: Олег Яровиков Разная Уфа: на улице Ленина проходит фестиваль «Мой любимый город» Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Уфа — музыкальная», «Уфа — театральная», «Уфа — модельная», «Уфа — телевизионная». Столицу Башкирии с разных сторон могут сегодня узнать жители и гости в рамках фестиваля «Мой любимый город», который проходит на улице Ленина, которая на один день превратилась в пешеходную.

Событие посетил врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он оценил площадки и уровень работ мастеров и артистов. Этот фестиваль поднимает престиж не только культурно-развлекательной стороны столицы региона, но и повышает имидж города как места для событийного туризма.

На площади перед Гостиным двором Радий Хабиров также посетил гастрономический фестиваль ресторанов Уфы «Есть!». На нем лучшие заведения общепита различных форматов готовы предложить гостям оригинальные блюда из своих меню, приготовленные здесь же, в специальных павильонах.

«Сегодня Уфа в плену у креативного класса, у их уличных фестивалей, стритфуда, международного марафона и тому подобного. Кто-то ворчит, а кто-то понимает, что все это и делает нас современным и модным миллионником, заметным на карте мира», — написал в соцсетях Радий Хабиров.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что 1 сентября в городе также прошел Уфимский международный марафон, участие в котором приняли пять тысяч человек.