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Студентка из Башкирии выиграла грант на проект реабилитации детей с онкологией

ОБЩЕСТВО
Фото: БГПУ

Студентка из Башкирии выиграла грант на проект реабилитации детей с онкологией Фото: БГПУ

УФА, 1 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

210 тысяч рублей получила студента третьего курса Башкирского педуниверситета. Замруководителя волонтерского центра вуза достойно представила свой проект «Мастерская — Быть нужным — просто», став участником арт-квартала «Таврида добро». Он нацелен на реабилитацию детей, которые перенесли онкогематологические заболевания.

За кулисами остались работа 24 часа в сутки, цели и задачи, сметы, планы, слезы, непонимание, критика экспертов, множество конкурсов, столько же мнений, отчаяние и колоссальная выдержка. И вера, бесконечная вера в то, что ты идешь по верному пути, — призналась студентка.

Теги: грант, Таврида, онкозаболевания
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