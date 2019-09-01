Студентка из Башкирии выиграла грант на проект реабилитации детей с онкологией
Студентка из Башкирии выиграла грант на проект реабилитации детей с онкологией Фото: БГПУ
УФА, 1 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
210 тысяч рублей получила студента третьего курса Башкирского педуниверситета. Замруководителя волонтерского центра вуза достойно представила свой проект «Мастерская — Быть нужным — просто», став участником арт-квартала «Таврида добро». Он нацелен на реабилитацию детей, которые перенесли онкогематологические заболевания.
За кулисами остались работа 24 часа в сутки, цели и задачи, сметы, планы, слезы, непонимание, критика экспертов, множество конкурсов, столько же мнений, отчаяние и колоссальная выдержка. И вера, бесконечная вера в то, что ты идешь по верному пути, — призналась студентка.