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31 августа Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе умер старейший живописец Башкирии Михаил Назаров

ОБЩЕСТВО

УФА, 31 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Профессиональное искусство и культура Башкортостана понесли тяжелую утрату. На 93-м году жизни скончался выдающийся российский живописец, заслуженный художник Республики Башкортостан, член Союза художников России Михаил Алексеевич Назаров.

М.А. Назаров родился 24 мая 1927 года в селе Кананикольское Зилаирского кантона Башкирской АССР (ныне Зилаирского района Башкортостана). С 1932 года семья Назаровых жила в Мраково, затем переехала на Тубинский рудник. С 1941 по 1945 годы Михаил работал в шахте наравне со взрослыми.

Первое образование получил в Башкирском театрально‑художественном училище, где большое влияние на формирование его как художника оказали педагоги Александр Тюлькин и Борис Лалетин. В 1958 году Михаил Назаров окончил факультет живописи Государственного художественного института в Таллине.

Михаил Назаров — один из ярких представителей башкирского неоавангарда. Для его картин были свойственны монументальность образного строя, чёткая ритмическая и колористическая структура, деформация формы, близкая к примитиву, «монтаж» предметов и их частей, обводка фигур. Источником его вдохновения всегда было старинное село Кананикольское Зилаирского района. Главная тема его творчества неизменно была связана с миром деревни, родного края и соотечественниками.

С 1959 года — участник выставок различного уровня. Первая персональная выставка состоялась в 1989 году в Свердловске, где он представил около 220 художественных и графических работ. Его работы выставлялись в Уфе, Челябинске, Москве, Йошкар-Оле, Новосибирске, Вене и Зальцбурге. С 1981 года — член Союза художников СССР.

В 1979-1983 годах и с 1993 года работал преподавателем на факультете изобразительных искусств Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова. Он воспитал не одно поколение талантливых авторов. Среди его учеников — известные российские и башкирские художники А.М. Мазитов, Д.А. Сулейманов, В.А. Фролова, О.В. Цимболенко, Е.А. Чернова и многие другие. Назаров М.А. был одним из организаторов художественной группы «Сары бия» (1989).

Работы художника находятся в коллекциях Башкирского государственного художественного музея им. М. Нестерова, Русского музея (Санкт‑Петербург), Третьяковской галереи, Музея современного искусства (Москва), Екатеринбургского и Челябинского музеев изобразительных искусств, Новосибирского художественного музея и других, а также в частных собраниях в России и за рубежом.

Творческий путь Михаила Назарова — яркий пример преданности своей профессии, отечественной культуре и искусству. Его неповторимое творчество высоко оценено художниками и поклонниками изобразительного искусства России и Башкортостана.

Некролог подписали врио Главы Башкирии Радий Хабиров, председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев, руководитель аппарата Главы республики Александр Сидякин, вице-премьер правительства Ленара Иванова, министр культуры Амина Шафикова, другие официальные лица.

Теги: некролог, утраты, память
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