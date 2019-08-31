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В Уфе в выходные проходит гастрономический фестиваль «Есть»

ОБЩЕСТВО
Фото: vk.com/restfestufa

В Уфе в выходные проходит гастрономический фестиваль «Есть» Фото: vk.com/restfestufa

УФА, 31 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в субботу и воскресенье проходит гастрономический фестиваль «Есть». Площадка мероприятия расположена у Гостиного двора со стороны улицы Коммунистической. В нем принимают участие 55 заведений общественного питания — рестораны, кафе, закусочные, пекарни, кулинарии. Приглашены 14 популярных музыкальных коллективов и исполнителей. Запланированы конкурсы поваров и барменов, творческие воркшопы, шоу гигантских мыльных пузырей, благотворительные аукционы. 1 сентября состоится большой концерт. Фестиваль завершится в 22.00 1 сентября.

Теги: рестораны, общепит, гастрономический фестиваль
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