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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России назвали средний возраст автолюбителя

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Средний возраст автовладельцев в России составляет 37 лет, а среди марок автомобилей, принадлежащих этой возрастной группе, чаще других называют Toyota, KIA, Skoda, Audi, Daewoo, Lexus и Geely. Такие данные приводит агентство «Автостат».

Самыми «молодыми» оказались водители Infiniti, чей средний возраст составил 33 года, а наиболее «возрастными» являются владельцы автомобилей марки SsangYong и Great Wall, чей средний возраст — 41 год.

Опросы проводились с 2013 по 2019 годы, было обработано более 240 тысяч анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

В результате исследования выяснилось, что из общего числа респондентов, принимавших участие в опросах, самую большую долю (42%) составили водители в возрасте от 26 до 35 лет. Более четверти опрошенных (27%) принадлежат возрастной категории от 36 до 45 лет. Еще 13% — это автовладельцы в возрасте от 46 до 55 лет. Самые молодые (до 25 лет) и самые возрастные (старше 56 лет) водители занимают соответственно 9% и 8% от общего числа опрошенных.

Теги: автомобили
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