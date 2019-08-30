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В 71 школе Башкирии появится внеурочный предмет «Интерактивный башкирский»

ОБЩЕСТВО
Фото: скриншот видео

В 71 школе Башкирии появится внеурочный предмет «Интерактивный башкирский» Фото: скриншот видео

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С нового учебного года в 71 школе Башкирии появится внеурочный предмет «Интерактивный башкирский».

Как рассказали в Министерстве образования республики, «Интерактивный башкирский» является одним из модулей образовательного проекта «Взлетай!», главная задача которого заключается в эффективной подготовке старшеклассников к реалиям взрослой жизни. Проект включает в себя целый комплекс программ разной направленности для учеников 10 и 11 классов. В перечень образовательных организаций, внедряющих модули, вошли 62 школы городов и районов Башкирии и школы Уфы: №103,112,118,158,35,97,106,110.

«Интерактивный башкирский» — это цикл онлайн-уроков по изучению башкирского языка. На средства гранта Главы республики разработан веб-ресурс для развития навыков разговорной речи на башкирском языке. Контент включает в себя 34 онлайн-урока продолжительностью 30 минут, словарь с возможностью аудирования, теоретический материал по грамматике. Изучение разговорного башкирского языка на базе данного веб-ресурса будет организовано при сопровождении тьюторов — учителей башкирского языка.

На онлайн-площадке уже доступны видео-занятия, где можно выучить слова приветствия, разговорного этикета и общения в различных ситуациях: в школе, в магазине, театре, аэропорту.

﻿«Очень важно, чтобы в обществе было ощущение важности, нужности, востребованности башкирского языка, — говорил на I Всероссийском съезде учителей башкирского языка и литературы врио главы РБ Радий Хабиров. — Изучение родных языков надо делать модным, престижным. Нашим детям нужно объяснять простую вещь: открывая для себя башкирский язык, вы открываете дверь в тюркоязычную культуру, огромный тюркоязычный мир, и это большое конкурентное преимущество».

Теги: образование
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