В Башкирии разрабатывают Атлас профессий для школьников
В Башкирии разрабатывают Атлас профессий для школьников Фото: Олег Яровиков
УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкирии разрабатывают Атлас профессий для школьников и молодежи, сообщает Министерство семьи, труда и соцзащиты населения республики.
Уникальное пособие будет содержать информацию о профессиях настоящего и будущего 22 отраслей экономики региона. Профессии будущего будут определены в результате фасилитационных сессий с привлечением крупнейших работодателей, представителей высших и средних профессиональных образовательных организаций и учреждений, органов исполнительной власти и экспертного сообщества. В атласе будут отражены основные треки развития профессий, а также необходимых компетенций и надпрофессиональных навыков.