Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.74 ↑

EUR 73.95 ↓

30 августа Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Синоптики сообщили о погоде в Башкирии в День знаний

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики сообщили о погоде в Башкирии в День знаний Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Синоптики сообщили о погоде в Башкирии на День знаний, который в этом году приходится на 2 сентября.

Циклон, который оказывал влияние на погоду в течение недели, постепенно смещается на Западную Сибирь и атмосферное давление начинает расти, информирует Башгидрометцентр.

31 августа и 1 сентября в регионе сохранится холодная погода, осадки ожидаются небольшие и будут иметь локальный характер. Температура воздуха ночью +1,+6, местами с заморозками в воздухе и на поверхности почвы 0,-3, днем +8,+13 градусов.

2 сентября специалисты прогнозируют ясную погоду, с температурой воздуха +15 градусов днем, +9 ночью.

Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии мужчина подозревается в надругательстве над малолетней дочерью сожительницы
В Советском районе Уфы через несколько лет раскрылся факт совращения несовершеннолетней. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, 39-летний уроженец
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
В селе Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии 29 августа пропал годовалый мальчик Тимур Х. С заявлением в полицию обратилась 28-летняя мать ребенка. Он
В Башкирии собрали половину запланированного урожая зерна
В Башкирии уборка хлебов подошла к «экватору». По информации Минсельхоза, в республике намолочено более 1,6 млн тонн зерна - половина ожидаемого урожая,
Объявлен дополнительный конкурс на языковые гранты Главы Башкирии на 2,5 млн рублей
Министерство культуры Республики Башкортостан объявило дополнительный конкурс на соискание грантов Главы Республики Башкортостан на поддержку проектов, н
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть