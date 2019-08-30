Фото: ИА «Башинформ» Синоптики сообщили о погоде в Башкирии в День знаний Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Синоптики сообщили о погоде в Башкирии на День знаний, который в этом году приходится на 2 сентября.

Циклон, который оказывал влияние на погоду в течение недели, постепенно смещается на Западную Сибирь и атмосферное давление начинает расти, информирует Башгидрометцентр.

31 августа и 1 сентября в регионе сохранится холодная погода, осадки ожидаются небольшие и будут иметь локальный характер. Температура воздуха ночью +1,+6, местами с заморозками в воздухе и на поверхности почвы 0,-3, днем +8,+13 градусов.

2 сентября специалисты прогнозируют ясную погоду, с температурой воздуха +15 градусов днем, +9 ночью.