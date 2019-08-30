В Башкирии подвели итоги Всероссийской акции «Онкопатруль»

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Врио главы Башкортостана сегодня вручил благодарственное письмо директору федерального учреждения НМИЦ радиологии Минздрава России Андрею Каприну. В городе Салавате сегодня подвели итоги корпоративного онкологического скрининга на предприятиях. С 20 по 30 августа сразу в двух городах Башкортостана проходила Всероссийская акция «Онкопатруль» — масштабная скрининговая программа по раннему выявлению онкологических заболеваний. Диагностику по раннему выявлению рака проводили ведущие сотрудники МНИОИ имени Герцена — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии». Обследования прошли работники Башкирской содовой компании и АО «Салаватстекло». И.о. министра здравоохранения республики Максим Забелин рассказал, что по итогам диагностики все пациенты с подозрением на злокачественные новообразования направляются на дообследование и проведение необходимого лечения в профильное лечебное учреждение. По его словам, высокую эффективность показала акция «Поезд здоровья», которая позволила выявить несколько тысяч заболеваний у жителей региона. Всего за время акции было обследовано более 76 тысяч человек, не охваченными остались всего четыре района.

Радий Хабиров поручил руководителю Минздрава продолжить практику выездного приема узкими специалистами в городах республики и просил обратить особое внимание на город Салават, где за последние годы накопилось немало проблем в сфере медицины. Руководитель республики рассказал московским гостям о новой практике, внедренной в Башкортостане, когда сельский фельдшер или участковый в случае выявления на ранней стадии признаков онкозаболевания получает премию в размере 5 тысяч рублей. На эту программу из республиканского бюджета выделено 30 млн рублей.

«Это очень хорошая идея, мы ее полностью поддерживаем, и я не знаю ни одного региона России, где была бы внедрена такая практика. Мы прекрасно понимаем, насколько важно выявить на ранней стадии онкозаболевание, чтобы его успешно вылечить. Также мы готовы поддержать ваше начинание по выездным приемам узкими специалистами и можем командировать в Башкирию своих лучших специалистов», — сказал директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Радий Хабиров отметил важность диспансеризации, которая должна проходить не для галочки, учитывая, какие средства тратит на это государство.

«Очень важно, чтобы люди и сами понимали о серьезности ведения здорового образа жизни, а не гробили свой организм вредными привычками. Трудно понять, когда у человека выявляют онкозаболевание на ранней стадии, просят его пройти дополнительные обследования и начать курс лечения, а он отказывается от всего этого, загоняя себя в могилу», — сказал руководитель Башкортостана.

Радий Хабиров напомнил, что развитию первичного звена в медицине, сокращению смертности уделяется большое внимание со стороны президента России. Эта тема обсуждалась и во время недавней рабочей встречи Владимира Путина с руководителем республики.

«Мы работаем по всем направлениям и прекрасно понимаем, где у нас есть болевые точки, в частности, по детской смертности, о чем сказал Владимир Владимирович. Негативную тенденцию по смертности нам удалось переломить, будем дальше улучшать все наши показатели», — подчеркнул Радий Хабиров.