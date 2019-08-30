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30 августа Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Салавате в 2020 году откроется новый хирургический комплекс городской больницы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В ходе своей рабочей поездки по Салавату Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции хирургического корпуса городской больницы.

Строительство новой городской больницы началось ещё в 1989 году, однако в дальнейшем было заморожено. Полноценные строительные работы на долгострое возобновились лишь в 2014 году. В марте 2016 года два корпуса из трёх введены в эксплуатацию. Было поставлено более 70 единиц медицинского оборудования на сумму 97 млн рублей. По словам главы администрации города Динара Халилова, на строительство хирургического корпуса выделено 376 млн рублей, из которых 167 млн будет затрачено на приобретение и установку оборудования. Хирургический корпус больницы заработает в ноябре 2020 года.

Радий Хабиров поинтересовался, как в городе решается проблема с нехваткой врачей. Главный врач больницы Салават Мурзагулов отметил, что совсем недавно в городе на работу были приняты 9 новых врачей, ожидается, что в сентябре-октябре в Салават вернутся работать выпускники Оренбургского и Башкирского медуниверситетов, которые обучались по целевому направлению. Глава города рассказал, что студенты 5-6 курсов медвузов получают от города ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч рублей, город предоставляет квартиры для врачей, изъявивших желание работать в больницах и поликлиниках Уфы. Свою положительную роль в привлечении узких специалистов сыграла республиканская программа, по которой им выделяется 1 млн рублей.

Но пока, несмотря на все принимаемые меры, в городе по-прежнему ощущается нехватка участковых терапевтов и педиатров.

Радий Хабиров отметил, что проблемы здравоохранения являются одними из самых острых в республике и требуют каждодневного внимания со стороны городских властей.

Администрация города вместе с Минздравом республики сейчас прорабатывает амбициозный проект по созданию целого больничного городка, примерной стоимостью 1 млрд рублей. Есть предложения построить и новое здание Салаватского роддома, примерная стоимость работ оценивается в 400 млн рублей.

По словам Радия Хабирова, этот проект требует серьезной проработки, он дал поручение рассмотреть этот и другие вопросы во время одного из «Здравчасов».

Теги: здравоохранение
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