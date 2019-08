«День 1000 музыкантов» в Уфе прошел на высоких скоростях

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

В эту субботу в столице республики прошел «День 1000 музыкантов» — самый большой музыкальный флешмоб в стране по количеству участников, синхронно исполняющих песни на одной площадке. Мероприятие традиционно объединило Уфу и другие регионы России. Заявки на участие прислали 1975 музыкантов из 40 городов.

Музыканты синхронно исполнили рок-хиты: Bon Jovi — It's My Life, Queen — We Will Rock You и I Want It All, Metallica — Enter Sandman, Nirvana — Smells like teen spirit, Blur — Song 2.

На площади «Ватан» и в районе конгресс-холла «Торатау» побывали более 25 тысяч посетителей. Гости буквально не расставались со смартфонами — за этот день здесь было передано 1,2 Тб фото, видео и стримов в соцсетях.

Делиться с друзьями яркими впечатлениями было просто, абонентам МегаФона помог высокоскоростной 4G-интернет оператора. Средние скорости загрузки и скачивания составили более 15 Мбит/сек. Аудиторию фестиваля удалось увеличить за счет онлайн-трансляции ВКонтакте, проводимой с помощью интернета МегаФона. Ее посмотрели более 100 тысяч цифровых зрителей.