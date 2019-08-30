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30 августа Пятница

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Уфимцы жалуются на присутствие запаха газа в квартирах

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимцы жалуются на присутствие запаха газа в квартирах. По данным пресс-службы городского Управления гражданской защиты населения, с 20.50 29 августа в диспетчерскую службы поступило 45 обращений от встревоженных жителей.

«Получаемая информация сразу же передавалась в аварийно-диспетчерскую службу филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Уфе (далее – АДС). По всем адресам осуществляется выезд специалистов АДС для установления причины запаха газа», — сообщили в ведомтсве.

По предварительной информации, на ГРС «Затон» ООО «Газпром трансгаз Уфа» произошло несанкционированное превышение степени одоризации природного газа. По состоянию на 21.30 29 августа интенсивность запаха газа в газораспределительной системе Уфы составила 5 баллов. При том что, в соответствии с нормативными требованиями, интенсивность запаха газа должна составлять 3 балла.

В связи с тем, что при пользовании бытовыми газовыми приборами происходит неполное сгорание одоранта, остаточные явления служат причиной для беспокойства горожан.

«В связи со сложившейся ситуацией филиал ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в работает в Уфе в усиленном режиме. Угрозы для жизни и здоровья людей нет. Жителям рекомендуется хорошо проветривать помещения и не пользоваться газовыми приборами до их обследования специалистами газового хозяйства», — информируют экстренные службы.

Теги: Управление гражданской защиты Уфы, запах газа
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