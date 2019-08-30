В Башкирии в реку Худолаз запустили семь тысяч мальков толстолобика и белого амура

УФА, 30 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В реку Худолаз в Сибае выпустили семь тысяч мальков толстолобика и белого амура, специалисты рассчитывают, что рыба очистит русло реки.

Кроме того, в настощее время на пляже проводится масштабная реконструкция, после завершения работ в Сибае появится водоем, в котором горожане смогут безбоязненно купаться.«Глубокой ночью к реке прибыл грузовик с цистерной биологического груза. Мальков толстолобика и белого амура купили в Троицком рыбном совхозе. Чтобы рыба не разбилась о дно при таком сильном напоре, специалисты подготовили специальный бассейн, через него молодняк переплывет в русло реки», — сообщает пресс-служба Минэкологии Башкирии.

По словам специалистов, чтобы восстановить экологический баланс реки, совсем не обязательно менять русло и выкапывать новые глубоководные бассейны. Очистить городской водоем сможет популяция мальков белого амура и толстолобика. Эта рыба способна фильтровать зеленую, мутную воду, которая «зацвела».