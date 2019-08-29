Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.41 ↑

EUR 73.65 ↓

29 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Уфа» отметил профессиональный праздник

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

29 августа в Уфе во Дворце Молодежи Уфимского государственного нефтяного технического университета состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Его гостями стали представители руководства региона и города, руководители компаний ассоциации «Газпром» в Башкортостане».

С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов. Он выразил благодарность всему коллективу предприятия за повседневный добросовестный труд и высокую ответственность. Шамиль Гусманович подчеркнул, что основой успеха и главной ценностью нашего Общества являются люди, и вручил лучшим работникам заслуженные награды Министерства энергетики Российской Федерации и ПАО «Газпром».

С профессиональным праздником коллектив ООО «Газпром трансгаз Уфа» поздравил исполняющий обязанности министра промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан Фарит Гильманов. Он пожелал предприятию новых производственных достижений и вручил государственные награды республики заслуженным работникам отрасли.

– В этом году отмечается 100-летие образования Республики Башкортостан. И свыше 65 лет республика развивается и процветает, получая энергию природного газа. Отрадно, что с каждым годом сотрудничество «Газпрома» и Башкортостана укрепляется и пополняется новыми проектами, – отметил он.

Газотранспортников также поздравили Глава Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Ульфат Мустафин и председатель Республиканской организации Башкортостана Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации Валерий Сафиханов.

Отметим, что в эти дни торжества к профессиональному празднику запланированы во всех филиалах Общества, в ходе которых будут вручены награды более 200 работникам предприятия.

Мероприятие украсили выступления мастеров искусств. Перед гостями выступили эстрадная группа «Караван», заслуженные артисты Башкортостана и Татарстана.

Теги: Газпром трансгаз Уфа, праздники, промышленность
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии мужчина подозревается в надругательстве над малолетней дочерью сожительницы
В Советском районе Уфы через несколько лет раскрылся факт совращения несовершеннолетней. Как сообщил агентству «Башинформ» источник, 39-летний уроженец
В Башкирии собрали половину запланированного урожая зерна
В Башкирии уборка хлебов подошла к «экватору». По информации Минсельхоза, в республике намолочено более 1,6 млн тонн зерна - половина ожидаемого урожая,
В Башкирии Daewoo Nexia опрокинулась в кювет: погибли двое детей
В Туймазинском районе Башкирии днём 28 августа в ДТП погибли двое детей. По информации пресс-службы ГИБДД РБ, авария произошла на трассе Серафимовский –
«Мы ожидаем прорыва башкирского кино!» - члены жюри кинофестиваля «Серебряный Акбузат»
«Мы ожидаем прорыва башкирского кино!» - заявили участники круглого стола IV Международного кинофестиваля «Серебряный Акбузат». В Башкирском театре оперы
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть