Коллектив ООО «Газпром трансгаз Уфа» отметил профессиональный праздник













УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

29 августа в Уфе во Дворце Молодежи Уфимского государственного нефтяного технического университета состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Его гостями стали представители руководства региона и города, руководители компаний ассоциации «Газпром» в Башкортостане».

С приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов. Он выразил благодарность всему коллективу предприятия за повседневный добросовестный труд и высокую ответственность. Шамиль Гусманович подчеркнул, что основой успеха и главной ценностью нашего Общества являются люди, и вручил лучшим работникам заслуженные награды Министерства энергетики Российской Федерации и ПАО «Газпром».

С профессиональным праздником коллектив ООО «Газпром трансгаз Уфа» поздравил исполняющий обязанности министра промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан Фарит Гильманов. Он пожелал предприятию новых производственных достижений и вручил государственные награды республики заслуженным работникам отрасли.

– В этом году отмечается 100-летие образования Республики Башкортостан. И свыше 65 лет республика развивается и процветает, получая энергию природного газа. Отрадно, что с каждым годом сотрудничество «Газпрома» и Башкортостана укрепляется и пополняется новыми проектами, – отметил он.

Газотранспортников также поздравили Глава Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Ульфат Мустафин и председатель Республиканской организации Башкортостана Нефтегазстройпрофсоюза Российской Федерации Валерий Сафиханов.

Отметим, что в эти дни торжества к профессиональному празднику запланированы во всех филиалах Общества, в ходе которых будут вручены награды более 200 работникам предприятия.

Мероприятие украсили выступления мастеров искусств. Перед гостями выступили эстрадная группа «Караван», заслуженные артисты Башкортостана и Татарстана.