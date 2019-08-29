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В Башкирии в онкодиспансере начали быстро и бескровно удалять новообразования

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии в онкодиспансере начали быстро и бескровно удалять новообразования Фото: автор

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Республиканский онкологический диспансер поступил современный электрохирургический блок ERBE VIO 300 D, позволяющий быстро и бескровно удалять предопухолевые образования и опухоли первой стадии рака. Аппарат приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей — программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Башкортостан». Его стоимость в полной комплектации — порядка 3 млн рублей.

Новое хирургическое оборудование установлено несколько дней назад, специалисты уже начали его активно применять. 29 августа эффективность установки продемонстрировали журналистам республиканских СМИ.

В эндоскопическое отделения Республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД) поступил 68-летний житель Бирска. По месту жительства у мужчины была выявлена положительная реакция кала на скрытую кровь, что предполагало возможное наличие у пациента нововобразования. Специалисты с помощью колоноскопии выявили в толстой кишке эпителиальное образование, относящееся к предопухолевой патологии, и с помощью нового электрохирургического блока быстро и бескровно провели операцию по его удалению. Предварительно, специалисты делают вывод, что удаленное новообразование — аденома с дисплазией.

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«Мы убрали образование одномоментно петлевым способом в пределах здоровой слизистой, чередуя режимы резания и коагуляции. Удаление заняло 2-3 секунды, — рассказала оперирующий врач, заведующая эндоскопическим отделением РКОД Юлия Камалетдинова. —
Данный аппарат позволяет с одной педали совмещать резание и коагуляцию, что удобно в эндоскопии. Все это позволило нам провести бескровную резекцию. На таком блоке уже работают все эндоскопические отделения России и всего мира. Его мы очень давно ждали. Несомненно, аппарат будет очень востребован. Мы заказали также для блока модуль аргон-плазменной коагуляции. Его мы активно предполагаем использовать для реканализации опухолевых стенозов пищевода, трахеи, можно использовать и при кровотечении ЖКТ. С помощью данного аппарата также можно удалять папилломы в трахеях, бронхах, доброкачественные образования гортани, любые предопухолевые изменения и опухоли первой стадии рака, которые находятся в пределах слизистой оболочки».

Как рассказал и.о. главного врача Республиканского онкологического диспансера Адель Измайлов, данный электрохирургический блок является малой частицей того, что сейчас делается в республике для своевременного выявления и лечения онкологических заболеваний. В рамках региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями выделяется порядка 9 млрд рублей.

﻿«До 2024 года будет закупаться самое современно оборудование как в Республиканский онкологический диспансер, так и в онкологические отделения городов и районов РБ, — сказал он. — Это компьютерные резонансные томографы, ПЭТ КТ.
Идет строительство нового корпуса РКОД. В диспансере будут запущены три современных линейных ускорителя, что позволит оказывать помощь пациентам, нуждающимся в лучевой терапии. Кроме того, увеличилось финансирование на закупку новых препаратов для химиотерапии, CHECKPOINT-ингибиторов — то, что мы не могли финансово себе позволить в лечении пациентов. Теперь наши пациенты как и во всем мире, Европе, Америке получают самые современные терапевтические препараты. Реализация региональной программы в течение 6 месяцев уже дает положительные результаты. На 2% снизилась смертность от онкозаболеваний за первое полугодие 2019 года.
Как сообщало агентство «Башинформ», в этом году в республике начали работу четыре центра онкологической амбулаторной помощи, через пять лет их будет 13. Также в регионе запущена программа по стимулированию врачей первичного звена по выявлению онкозаболеваний на ранней стадии.

Теги: здравоохранение
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