Фото: автор В Башкирии в онкодиспансере начали быстро и бескровно удалять новообразования Фото: автор

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Республиканский онкологический диспансер поступил современный электрохирургический блок ERBE VIO 300 D, позволяющий быстро и бескровно удалять предопухолевые образования и опухоли первой стадии рака. Аппарат приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и его региональной составляющей — программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Башкортостан». Его стоимость в полной комплектации — порядка 3 млн рублей.

Новое хирургическое оборудование установлено несколько дней назад, специалисты уже начали его активно применять. 29 августа эффективность установки продемонстрировали журналистам республиканских СМИ.

В эндоскопическое отделения Республиканского клинического онкологического диспансера (РКОД) поступил 68-летний житель Бирска. По месту жительства у мужчины была выявлена положительная реакция кала на скрытую кровь, что предполагало возможное наличие у пациента нововобразования. Специалисты с помощью колоноскопии выявили в толстой кишке эпителиальное образование, относящееся к предопухолевой патологии, и с помощью нового электрохирургического блока быстро и бескровно провели операцию по его удалению. Предварительно, специалисты делают вывод, что удаленное новообразование — аденома с дисплазией.

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Как рассказал и.о. главного врача Республиканского онкологического диспансера Адель Измайлов, данный электрохирургический блок является малой частицей того, что сейчас делается в республике для своевременного выявления и лечения онкологических заболеваний. В рамках региональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями выделяется порядка 9 млрд рублей.

﻿«До 2024 года будет закупаться самое современно оборудование как в Республиканский онкологический диспансер, так и в онкологические отделения городов и районов РБ, — сказал он. — Это компьютерные резонансные томографы, ПЭТ КТ.