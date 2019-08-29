В Уфе отреставрированный волонтерами «Дом Рябинина» стал на шаг дальше от сноса

Фото: ИА «Башинформ»



Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Башкультнаследие внесло отреставрированный в прошлом году волонтерами проекта «Том Сойер Фест» «Дом Рябинина» по улице Гоголя, 24 в Перечень выявленных объектов культурного наследия. Такой же статус получили два соседних дома №№26 и 26а — «Усадьба Рябинина» (в последнем волонтеры работают в этом сезоне).

«Выявленные» объекты под охраной не находятся, но подразумевается, что после проведения необходимых процедур и заключения экспертов они будут включены в Единый госреестр ОКН и получат «неприкосновенность». Ранее этот квартал был распланирован под застройку многоэтажным комплексом, и эти дома предполагались к сносу.

Выявленными объектами культурного наследия также стали одноэтажные деревянные дома №№48 и 48/1 по ул. Гоголя – «Усадьба Кобяковых».

Охранный статус получило кирпичное здание в очень плохом состоянии по ул. Красина, 46/2 – «Хлебопекарня образцовая».

Охранным объектом культурного наследия стал дом №35 по ул. Чернышевского — «Дом Кулагина». До 2012 года в одной из квартир здесь жила Надежда Георгиевна Андрианова (потомок первых поселенцев Уфы купцов Вавиловых) – хранительница уфимский старины и интеллигентского духа. Руководила республиканским Лермонтовским центром. В своем доме, открытом для всех желающих, создала неформальный «музей городского быта».