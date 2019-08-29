УГАТУ на новом витке авиастроения

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

УГАТУ, ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова» и ОКБ «Кристалл» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области разработки авиационных гибридных и электрических силовых установок, их систем управления.

Подписание документа прошло в рамках деловой программы авиационно-космического салона МАКС-2019, который проходит в эти дни в Подмосковном Жуковском.

- Это сотрудничество – новый виток развития перспективной для авиастроения тематики гибридного и электрического движения, — подчеркнул г енеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин . – Расширение кооперации исполнителей, которые обладают достаточными возможностями, мощностями, а главное – знаниями в области электрических и гибридных силовых установок и их систем – позволит более эффективно выполнить поставленные задачи.

Согласен с главой ЦИАМ и генеральный директор ОКБ «Кристалл» Сергей Родионов. Он отметил, что электродвигатели и гибридные силовые установки – направление, которое изучает весь мир.

– Россия здесь в тренде, – сказал глава ОКБ. – Безусловно, нужно консолидировать работу специалистов в этой области и создавать новый технологичный продукт. ЦИАМ и УГАТУ в проектах по электродвижению обладают признанными компетенциями. Вместе у нас все получится.

В планах по взаимодействию УГАТУ, ОКБ «Кристалл» и ЦИАМ, помимо фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в области гибридных и электрических двигателей, – создание электрического авиадвигателя мощностью 520 кВт. Сам двигатель, который планируется испытать на стендах ЦИАМ, разрабатывает УГАТУ, ОКБ «Кристалл» будет отвечать за его производство и внедрение в эксплуатацию.

- Более тесное сотрудничество «триады» наших организаций в перспективном для авиастроения направлении даст синергический эффект для развития всей отрасли, – считает проректор УГАТУ по научной и инновационной деятельности Георгий Агеев .

На МАКС-2019 Уфимский авиационный университет выставил сразу пять образцов изделий, разработанных учеными кафедры электромеханики.

Два из них спроектированы по заказу ЦИАМ: генератор для гибридной силовой установки проекта «Электролет» и отказоустойчивый электродвигатель для стенда-демонстратора перспективного авиадвигателя. Три других образца изготовлены по заказу АО ОКБ «Кристалл». Это электродвигатель ВЭП-40, уже прошедший все виды испытаний и рекомендованный к внедрению на самолеты гражданской авиации, четыре электродвигателя ВЭП-20, которые на МАКСе представлены в составе беспилотного летательного аппарата разработки «Кристалла», а также магнито-электрический генератор ГМЭТСЧ-150 кВт для перспективных ЛА.

Совместно с компанией «Двигатели для авиации» территории Сколково кафедра ДВС УГАТУ впервые представила на авиасалоне поршневой двигатель для малой авиации.