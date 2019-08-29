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29 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В одной из уфимских школ в этом году набрали девять первых классов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В одной из уфимских школ в этом году набрали девять первых классов Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в одной из школ в этом году набрали девять первых классов. Об этом на «Часе образования» в правительстве республики сегодня сообщила заместитель главы администрации Уфы по социальным вопросам Алина Сулейманова.

Такая неординарная ситуация сложилась в микрорайоне Затон (одна из самых застраиваемых территорий города), где есть проблема с недостаточностью мест в школах. Получилось так, что в этом году одна из школ вынуждена была набрать восемь первых классов по 40 человек. Родители первоклассников не стали закрывать на это глаза и написали жалобу. Обращение зафиксировала система «Инцидент», о чем было доложено на «Часе образования».

«Вопрос решен. Мы посчитали все наши возможности и открыли девятый первый класс, такого напряжения — по 36-38 детей в классе, у нас уже не будет. Учительницу начальных классов нашли и кабинет тоже», — ответила вице-мэр.

Добавим, что в Уфе 1 сентября в школы пойдут 122 тысячи учащихся — на четыре тысячи детей больше, по сравнению с прошлым годом. Впервые пороги столичных школ переступят 15 тысяч первоклассников — в 2018 году их было почти 14 тысяч.

Теги: Час образования
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