Фото: администрация Уфы В историческом центре Уфы в предстоящие выходные перекроют дороги Фото: администрация Уфы

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе 31 августа и 1 сентября в связи с проведением масштабных культурных и спортивных мероприятий — Уфимского международного марафона, фестиваля «Мой любимый город» и фестиваля городских ресторанов «Есть» в историческом центре на нескольких улицах будет перекрыто движение транспорта.

По информации пресс-службы мэрии Уфы, в связи с проведением фестивалей «Мой любимый город» и «Есть» с 18.00 часов 31 августа до 23.00 часов 1 сентября перекроют движение транспорта на улице Ленина — на участке от улицы Пушкина до улицы Коммунистической, а также на улице Октябрьской Революции — на участке от улицы Ленина до улицы Советской.

В связи с проведением марафона перекроют следующие участки дорог:

– с 14.00 часов 31 августа до 22.00 часов 1 сентября — ул. Заки Валиди: от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Театральной.

– с 06.30 часов до 14.30 часов 1 сентября по маршруту марафона: по улицам Заки Валиди, Гафури, Пушкина, К. Маркса, Ленина, Революционной, М. Карима, Коммунистической, Чернышевского, Достоевского, Крупской, Кирова, Театральной.

В период подготовки и проведения фестиваля «Есть» закроют автопарковку Гостиного двора.

«На время действия ограничений движения на указанных участках изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта. Схема объезда закрытых участков автобусами муниципальных маршрутов регулярных перевозок прилагается (см. фото — прим. ред.)», — сообщили в ведомстве.