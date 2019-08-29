Сипайлово топит: уфимец исполнил рэп в честь микрорайона столицы Башкирии

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Житель Уфы написал рэп в честь многострадального микрорайона столицы Башкирии. Трек, опубликованный в социальной сети Instagram, носит говорящее название «Сипайлово топит». На творчество автора подтолкнула ситуация в Сипайлово, улицы которого после проливных дождей превращаются в реки.

Несколько лет назад уфимский микрорайон прославился на всю Россию тем, что находчивые уфимцы по затопленным улицам плавали на лодках, а некоторые для передвижения использовали сёрф.