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29 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Министерство образования Башкирии объявило набор в Молодежный совет

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии объявлено о наборе кандидатов в Молодежный совет при Министерстве образования республики.

В него могут войти дееспособные граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно, постоянно или временно проживающие на территории Республики Башкортостан, не имеющие не снятой или не погашенной в установленном законодательством порядке судимости, обучающиеся или работающие в образовательных организациях Республики Башкортостан и организациях, находящихся на территории Республики Башкортостан, уставами которых предусматривается осуществление образовательной деятельности, а также члены молодежных общественных организаций или объединений.

Конкурсные документы принимаются до 11 сентября. Подробности — на официальном сайте Минобра.

Теги: молодежный совет, минобр
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