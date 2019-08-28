Фото: Ксения Калинина В центре Уфы ограничат движение транспорта 31 августа и 1 сентября Фото: Ксения Калинина

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На нескольких улицах Уфы 31 августа и 1 сентября будет перекрыто движение транспорта, предупреждают в пресс-службе мэрии. Это связано с проведением Уфимского международного марафона, фестиваля «Мой любимый город» и фестиваля городских ресторанов «Есть».

Так, в связи с проведением фестиваля «Мой любимый город» и фестиваля городских ресторанов «Есть» с 18 часов 31 августа до 23 часов 1 сентября будет перекрыто движение транспорта на улице Ленина — на участке от Пушкина до Коммунистической, а также на улице Октябрьской Революции — на участке от Ленина до Советской.

Кроме того, в связи с проведением Уфимского международного марафона, будет перекрыто движение транспорта на следующих участках дорог:

– с 14 часов 31 августа до 22 часов 1 сентября – улица Заки Валиди — от пересечения с ул. Карла Маркса до пересечения с ул.Театральная.

– 1 сентября с 06.30 до 14.30 по маршруту Уфимского марафона по улицам Заки Валиди, Гафури, Пушкина, К.Маркса, Ленина, Революционная, М.Карима, Коммунистическая, Чернышевского, Достоевского, Крупской, Кирова и Театральная.

Во время подготовки и проведения фестиваля городских ресторанов «Есть» будет также закрыта автопарковка Гостиного двора.

На время действия ограничений движения на указанных участках изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта.