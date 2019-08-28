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Айбулат Хажин: Система образования Башкирии должна подняться с 28 места на 5-е

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Айбулат Хажин: Система образования Башкирии должна подняться с 28 места на 5-е Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

И.о. министра образования Башкирии Айбулат Хажин озвучил на городском педсовете Уфы цель для системы образования республики — войти в пятёрку лучших систем образования России. Пока же в российском рейтинге она находится на 28 месте.

Айбулат Хажин озвучил меры, которые должны способствовать решению задачи. Это и республиканский проект «Взлетай», и переоборудование классов в школах, например, в Уфе планируется создать 70 современных классов химии и физики, на эти цели выделяется из бюджета 70 млн рублей.

На педсовете обсудили опыт развития системы образования в Москве: укрупнение образовательных учреждений, присоединение детских садов к школам, обучение директоров школ как менеджеров нового формата, полный перевод документооборота в школах в электронный вид.

В октябре в Уфе пройдут мероприятия проекта «Билет в будущее». В нем примут очное участие 12 тысяч учащихся 6-11 классов, 20 тысяч присоединятся к проекту в дистанционной режиме. В рамках проекта школьники могут протестировать для себя самые разные профессии, в том числе самые современные. На повышение эффективности профориентации направлена ранняя специализация школьников, она будет начинаться с 5-6 класса.

Пока же для развития системы образования недостаточно самих образовательных учреждений. По словам мэра Уфы Ульфата Мустафина, чтобы система образования города функционировала нормально, в Уфе необходимо построить еще 35 школ и 42 детских сада.

Ранее сообщалось, что в столичных школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования не хватает 128 педагогов. По большей части, это педагоги начальных классов. Также есть вакансии учителей математики, химии и физики.

Теги: образование
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