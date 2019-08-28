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АО «Транснефть – Урал» подтвердило готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

АО «Транснефть – Урал» провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) на подводном переходе магистрального нефтепродуктопровода Уфа – Аэропорт через реку Дема в Уфимском районе.

Цель – отработка действий по ликвидации возможной утечки нефтепродуктов, устранению последствий и минимизации воздействия на водную среду.

Согласно легенде учений утром диспетчеру районного диспетчерского пункта «Нурлино-2» поступила информация об аварийном снижении давления ниже допустимого на подводном переходе магистрального нефтепродуктопровода Уфа – Аэропорт через реку Дема. Транспортировка нефтепродукта была незамедлительно «остановлена», на место выехала патрульная группа, которая подтвердила «выход» нефтепродукта, определила точное место и объем, а также характер и масштаб повреждений инфраструктуры.

После получения этих сведений к подводному переходу прибыли аварийные бригады Черкасского нефтепроводного управления (НУ) и Специализированного управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на магистральных нефтепроводах (СУПЛАВ), которым предстояло локализовать и ликвидировать условное повреждение, а также устранить последствия «загрязнения».

На реке были развернуты три рубежа русловых боновых заграждений – четыре линии общей протяженностью 320 метров, также установлены 220 метров береговых боновых заграждений. Постоянный мониторинг ситуации осуществляли специалисты эколого-аналитической лаборатории Черкасского НУ.

В учении были задействованы 80 человек и 17 единиц техники. По мнению наблюдателей, аварийные подразделения действовали профессионально и оперативно, успешно выполнив локализацию условного разлива и устранив его последствия.

Теги: Транснефть-Урал, учения
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