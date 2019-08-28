Фото: администрация Уфы В Уфе в кинотеатре «Победа» поселятся детские творческие объединения Фото: администрация Уфы

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе кинотеатр «Победа» отдадут творческим детям, а в детской филармонии начнётся ремонт. Об этом сегодня рассказал глава администрации Уфы Ульфат Мустафин на городском педсовете. В настоящее время в кинотеатре ведутся предпроектные работы. В детской филармонии, которая расположена в бывшем дворце культуры УЗЭМИК на проспекте Октября, в сентябре должен начаться ремонт.

Кроме того, мэр Уфы напомнил, что в Уфе строится центр спортивной борьбы, готовится к открытию крытый каток в Орджоникидзевском районе города, идет реконструкция футбольных полей и хоккейных коробок во дворах.

Выступающий следом и.о. министра образования Айбулат Хажин рассказал, что республика поддержала инициативу города по реновации школьных дворов. На днях врио главы Башкирии дал поручение разработать комплексную региональную программу по возрождению школьных и дошкольных дворов.

Кинотеатр «Победа» входил в сеть «Планета кино», но в 2017 году кинотеатр пришлось закрыть — заведение не выдержало конкуренции. Здание перешло в собственность «Регионального фонда», который передал его городу. Ранее сообщалось, что планируется разместить в здании детскую спортшколу №22, специализирующуюся на единоборствах. Затраты на ремонт «Победы» оценивались в 50 млн рублей.

«Победу» построили военнопленные. Долгое время этот однозальный кинотеатр был единственным в Черниковке.