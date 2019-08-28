Фото: Валерий Шахов В Топе новостных событий лета в Башкирии: автобусы, футбол, сабантуй Фото: Валерий Шахов

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

«Медиалогия» проанализировала новости по охвату аудитории и составила на основе этих данных рейтинг наиболее читаемых и обсуждаемых событий за период с 1 июня по 28 августа.

Топ 5 новостей лета в Республике Башкортостан по версии «Медиалогии»: 1. Новости по делу Луизы Хайруллиной — охват более 60 млн человек. 2. Новости, связанные с БАТ (получение новых автобусов, маршруты) — охват более 35 млн чел. 3 .Футбольный матч между ФК «Уфа» и ФК «Зенит» — охват более 22 млн чел. 4. Новости, связанные с адвокатской палатой республики — охват более 18 млн чел. 5. Сабантуй в Австрии — охват более 13 млн чел.

По мнению экспертов, опрошенных ИА «Башинформ», то, что самой резонансной новостью стало дело Луизы Хайруллиной — вполне ожидаемое явление. Транспортная тема в повестке дня объясняется сезонным характером — летом люди больше выезжают из дома и чаще бывают за городом. Интерес к футболу в республике растёт, люди интересуются этим видом спорта, а про матч ФК «Уфа» с «Зенитом» сообщали многие мировые спортивные издания. Это способствовало попаданию футбольной повестки в тройку наиболее резонансных информационных поводов.