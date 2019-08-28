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28 августа Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе продолжают разрушаться расселенные старинные дома

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе общественники обращают внимание властей к проблеме сохранения объектов культурного наследия. Активисты ОНФ и журналисты предприняли рейд по ряду расселенных жилых домов, имеющих статус объекта культурного наследия. Их нельзя снести, но и желающих вложиться в их восстановление не находится.

«Несмотря на имеющийся в России в опыт, в Уфе процедура организации реставрации и передачи в аренду таких объектов не отлажена. Нет городской программы сохранения объектов культнаследия, в администрации Уфы нет органа, который этим бы занимался. Есть отдел культуры, есть Главархитектура, есть управление имуществом, но никто конкретно это вопрос не ведет. Полгода назад обращались с таким предложением в администрацию главы республики, пока ответы приходят, чтоб вопрос будет изучаться и рассматриваться.

Инвесторы жалуются на условия аукционов: они должны платить за участие в торгах, арендная плата до проведения реставрации установлена очень большой. По условиям договоров, выкуп по окончании срока аренды не предусматривается, а сейчас в отношении федеральных памятников принимается решение разрешить выкуп объектов, если они в аварийном состоянии. В региональный закон надо вносить соответствующие изменения, ведь он является точной копией федерального, хотя большей частью и не исполняется», — заявил член регионального штаба ОНФ в РБ, кандидат исторических наук Александр Лебедев.

Активисты посетили «Дом Бухартовских», «Усадьбу Судаковых», «Доходный дом Видинеева». Два первых расселены в 2017 году, последний – в 2003-м. Оставшиеся без жильцов здания постепенно разрушаются вандалами, пожарами, погодой и временем.

«В 1880-1910 годах в России случился всплеск прекрасной архитектуры. 90% уфимских памятников были построены в этот период. Далее купцы и дворяне, которые заказывали уникальные дома, исчезли. Таких красивых зданий, как Видинеевский дом, у нас осталось считанные единицы. Хотелось бы сохранить правильную архитектуру для уфимцев, которые будут жить после нас, чтобы у них был опыт зрительного восприятия красоты. Ведь вкус и чувство прекрасного формируются в детстве. Доходный дом Видинеева стоит крепко, и я надеюсь, он достоит до того момента, когда власти и бизнес поймут, что из него до сих пор можно извлекать доход», — прокомментировал историк, старший научный сотрудник НПЦ по охране и использованию ОКН при Минкультуры Башкирии Павел Егоров.

В старом доме во дворах «Усадьбы Судаковых» по улице Аксакова проживает единственная семья – пенсионерка и ее сын. Нина Васильева — бывшая сотрудница Русского драмтеатра, скоро отметит 80-летие. Она рассказала, что ранее проживала в соседнем квартале (сейчас в нем строится высотный жилой комплекс) в старом кирпичном двухэтажном доме, который расселили в 2010-м. В выделенной им новостройке на окраине города она смогла прожить только год и решила вернуться в привычные места. Этот квартал также попал под расселение, но теперь Нина Михайловна отказывается от предлагаемых вариантов: «К отсутствию «удобств» мы привычные. Я сама до сих пор чищу снег во дворе, это мне как зарядка. Зато выйдешь в сад – красота какая: цветы, яблони».

Теги: объекты культурного наследия, дом видинеева, дом бухартовских, усадьба судаковых
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