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Жители Башкирии смогут сообщать о фактах незаконной рубки леса на интерактивную геокарту

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Жители Башкирии смогут сообщать о фактах незаконной рубки леса на интерактивную геокарту Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители Башкирии смогут сообщать о фактах незаконной рубки леса на интерактивную карту. Карта мониторинга лесных нарушений разрабатывается Минлесхозом республики и Госкомитетом по информатизации. Сервис будет запущен с начала 2020 года, сообщил министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов.

Как сообщало агентство «Башинформ», в марте на республиканском лесном форуме врио главы региона Радий Хабиров давал поручение по внедрению интерактивной геокарты для прозрачности лесопользования.

Как рассказал Марат Шарафутдинов, любой, кто станет свидетелем вырубки леса, сможет проверить с помощью приложения законность заготовки древесины и отправить сигнал о событии с приложением фото и координат. Специалисты будут выезжать по сообщениям граждан, проверять факты и принимать соответствующие меры.

﻿«С точки зрения общественного контроля это будет хороший инструмент для работы, — отметил министр. — Количество незаконных рубок на территории республики по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 30%, объемы уменьшились на 15%. Оказался эффективным метод дистанционного космического мониторинга за незаконными рубками. Так, на территории Баймакского и Белорецкого лесничеств, где фиксируется больше всего нарушений, таким образом было выявлено 16 незаконных рубок объемом 1600 кубометров. В этом году на территории семи лесничеств выявили 70 незаконных рубок, объем почти 1,8 га. В следующем году в мониторинг будет включено еще одно лесничество».

Теги: незаконная рубка леса, контроль
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