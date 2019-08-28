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В Башкирии с начала года произошло 149 лесных пожаров, ущерб составил 4,5 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

В Башкирии с начала года произошло 149 лесных пожаров, ущерб составил 4,5 млн рублей Фото: Андрей Старостин

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии с начала года произошло 149 лесных пожаров на общей площади 2100 га. Годом ранее в лесах республики случилось 123 пожара на площади 1000 га. Ущерб от лесных пожаров составил 4,5 млн рублей, сообщил на пресс-конференции 28 августа министр лесного хозяйства региона Марат Шарафутдинов.

﻿«Из 149 пожаров 124 были ликвидированы в первые сутки. Основная масса пожаров произошла в районах Зауралья, где в этом году уже с весны наблюдалась засуха и был объявлен режим ЧС. Кроме этого, по всей республике вводился особый противопожарный режим, сейчас он действует на территории восьми муниципальных районов», — сказал министр.
Большое количество пожаров возникло из-за сухих гроз — 54 случая. Зафиксировано 10 крупных пожаров на общей площади более 1000 га. Недавно в Хайбуллинском районе произошел крупный степной пожар на площади 140 га, тушили более двух суток, в ликвидации принимали участие 280 человек и 56 единиц техники.

«К сожалению, в этом году регистрируется очень малый процент выявления виновников лесных пожаров», — отметил Марат Шарафутдинов.

Анализ пожарной ситуации в лесах ведется путем применения космического мониторинга, авиационным и наземным патрулированием. В этом году было зафиксировано 1454 термоточки.

Тушением лесных пожаров занимается лесопожарный центр. В его составе — восемь пожарных химических станций.

В рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов» в текущем году порядка 80 млн направлено на закупку лесопожарной техники. В перечень приобретаемой спецтехники вошли автоцистерны, передвижная авторемонтная мастерская, лесопожарный трактор, седельный тягач с полуприцепом. В общей сложности 15 единиц техники. Проектом предусмотрено 100% оснащение техникой всех пожарных технических станций к 2024 году. На данный момент оснащенность лесопожарных формирований спецтехникой составляет 82%.

﻿«Получение техники позволит оперативнее реагировать на возникновение и тушение лесных пожаров. Ожидаем снижение ущерба от лесных пожаров на 37%», — добавил руководитель лесного ведомства.

Теги: лесные пожары
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