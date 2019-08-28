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Владимир Путин заявил о необходимости поддержки движения WorldSkills

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заявил о необходимости поддержки движения WorldSkills Фото: пресс-служба президента РФ

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в перспективах дальнейшего развития соревнований в сфере профессионального мастерства и необходимости поддержки движения WorldSkills. Об этом он заявил на встрече с российской сборной WorldSkills в Казани.

«Конечно, все привыкли к спортивным соревнованиям, к художественным соревнованиям, а о соревнованиях в сфере профессионального мастерства по сути мало кто знает. Но это движение точно развивается и, я уверен, будет активно развиваться дальше, потому что то, что вы демонстрируете — это, действительно, иногда просто на уровне искусства, это, действительно, мастерство, а не кондовое восприятие профессии. Уверен, что это будет привлекать все больше и больше внимания», — передает ТАСС слова президента РФ.

Кроме того, по его словам, «это имеет и практическое применение, поскольку это востребовано и важно для страны». «Я очень рад, что у нас появляются такие люди, как вы, которые и гордятся тем, что они делают, и умеют это делать. Это хороший пример», — добавил Путин.

Говоря об успехах сборной на чемпионате в Казани, российский лидер напомнил, что Россия совсем недавно присутствует в движении WorldSkills.

«За то время, пока мы в нем находимся и занимаемся этой работой, прогресс колоссальный, и теперь очень важно, чтобы этот импульс, это мастерство высшей пробы передавались дальше вашим сверстникам и коллегам», — сказал президент.

По завершении беседы президент сфотографировался с участниками российской сборной.

Как сообщало агентство «Башинформ», по итогам мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 студент из Башкирии Ильмир Саитбаталов, выступающий в составе Сборной России, удостоился медали «За высшее мастерство». В компетенции «Архитектурная обработка камня» он по очкам занял четвертое место, уступив соперникам из Франции (735), Австрии (736) и Китая (743).

Теги: Владимир Путин, WorldSkills, WorldSkills Kazan 2019
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