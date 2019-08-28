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В Уфе 10-летний мальчик застрял между гаражами - потребовалась помощь спасателей

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе 10-летний мальчик застрял между гаражами - потребовалась помощь спасателей Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В информационно-диспетчерский центр Уфы накануне днем поступила информация о том, что в гаражах по улице Сельской застрял ребенок. Выбраться самостоятельно мальчик не мог — ему потребовалась помощь спасателей.

Сотрудники Поисково-спасательного отряда города, прибыв на место, выяснили, что 10-летний мальчик бегал со сверстниками по территории гаражей. Во время игр его телефон упал в зазор между металлическими боксами. Он решил самостоятельно достать мобильник, но застрял в сужающемся проеме.

«Спасатели, подав мальчику веревку, чтобы фиксировать и вытягивать его, при помощи гидравлического инструмента, раздвинули гаражи и освободили ребенка. Спасателям помогали и родственники «пленника», — рассказали подробности в пресс-службе Управления гражданской защиты города.

Врач-спасатель осмотрел мальчика — ребенок отделался небольшими ссадинами.

Теги: УГЗ по Уфе, ЧП, дети
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