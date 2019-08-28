Башкирия в федеральных СМИ: Без вторых туров, триумф башкирского балета в Каннах

УФА, 28 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Закрытые соцопросы для Кремля показали, что рейтинги врио губернаторов, в том числе руководителя Башкирии, позволяют им победить на выборах в первом туре.

Вторых туров не будет? Врио глав регионов и действующие губернаторы субъектов федерации, где 8 сентября этого года состоятся выборы высшего должностного лица, одержат победу в первом туре, — свидетельствуют данные закрытых соцопросов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники в Кремле. Издание приводит данные электоральных рейтингов глав регионов, участвующих в выборах, согласно которым каждый из 13 «основных кандидатов» набирает в первом туре более 50%. «При этом восемь из них могут набрать более 80%: это врио губернатора Курганской области Вадим Шумков (88%), Забайкальского края Александр Осипов — 86%, врио главы Башкирии Радий Хабиров — 86%, Курской области Роман Старовойт — 84%, Республики Калмыкия Бату Хасиков— 83%, Челябинской области Алексей Текслер — 82%, Липецкой области Игорь Артамонов — 81%, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров — 80%», — говорится в сообщении и отмечается, что «наиболее низкая явка на уровне 30% прогнозируется в Мурманской, Волгоградской, Сахалинской областях и в Санкт-Петербурге. Наиболее высокая – до 65% – в Башкирии.

Меньше потребкредитов. В июле 2019 года в России банки выдали 1,64 млн потребкредитов — это на 0,3% или 100 тыс. меньше, чем в июле 2018 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Национального бюро кредитных историй». Отмечается, что больше всего потребительских кредитов выдано «в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Башкирии и Татарстане — 74,8 тыс., 69,4 тыс., 61,9 тыс., 56,4 тыс., 56,1 тыс. и 54,7 тыс. единиц соответственно». По мнению экспертов, сокращение количества выдаваемых кредитов обусловлено тем, что «банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей».

В помощь обманутым дольщикам. Тем временем в Башкортостане создан Фонд по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед дольщиками. Об этом информировала «Стройгазета», уточнив, что соответствующий указ подписал врио главы республики Радий Хабиров. По информации издания, учредителем фонда является республиканский Госкомитет по строительству и архитектуре. «Как отметил Радий Хабиров, создание фонда – важный этап в работе по выполнению обязательств перед обманутыми дольщиками. «У нас самое большое количество дольщиков в Приволжском федеральном округе. В масштабе РФ их также большое количество. Подтверждаю, все обязательства перед дольщиками мы выполним», — цитирует газета врио главы республики.

Триумф Башоперы в Каннах. «Башкирский театр оперы и балета триумфально завершил во вторник XXII Фестиваль российского искусства, который с 23 по 27 августа проходил в Канне на Лазурном побережье Франции. Финалом смотра стал показ балета "Баядерка", посвященного памяти великого танцовщика Рудольфа Нуреева», — передает корреспондент ТАСС с места события. При этом отмечался небывалый ажиотаж. «Перед началом спектакля зрители в буквальном смысле брали приступом Каннский Дворец фестивалей: по знаменитой лестнице, покрытой красным ковром, люди шли непрерывным потоком. Так что к 20:30 местного времени зал, рассчитанный на 2,5 тыс. мест, был заполнен до отказа», — говорится в сообщении. «Мы завершаем XXII Фестиваль российского искусства в Каннах показом балета "Баядерка", который привез на Лазурный берег Франции Башкирский театр оперы и балета из Уфы, посвятив спектакль памяти великого танцовщика Рудольфа Нуреева, — выступила перед публикой генеральный продюсер фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Шумова. — И это не случайно. Ведь именно в этом театре своего родного города Нуреев начинал блистательную карьеру танцовщика, а "Баядерка" была в числе его любимых балетов». Спектакль, продолжавшийся около трех часов, завершился заслуженной овацией. «Это был ошеломляющий финал», — заявила собеседница агентства. Организаторами проекта являются Минкульт РФ, МИД России, Центр кинофестивалей и международных программ, с французской стороны — мэрия Канна и Дворец фестивалей и конгрессов, добавили в ТАСС.

Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе. RT информирует, что «Кировский районный суд Уфы перенёс заседание по делу об изнасиловании девушки-дознавателя по ходатайству потерпевшей стороны на 30 августа. Ранее Кировский районный суд Уфы уже переносил заседание по данному делу по ходатайству защиты обвиняемых на 27 августа, — напомнили на портале. — 13 августа бывшая сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, которая обвинила трёх коллег в изнасиловании, впервые явилась в суд. Процесс по делу о групповом изнасиловании тремя бывшими полицейскими начался 29 июля. Инцидент произошёл осенью 2018 года, фигуранты рассматриваемого уголовного дела своей вины не признают», — пояснил телеканал.

Игбун не покинет «Уфу»? «Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун не сменит команду в летнее трансферное окно», — узнал Sportbox.ru. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны ЦСКА. «Однако, по информации источника, армейцы даже не начинали переговоров о приобретении 28-летнего форварда, так как посчитали завышенной цену за нигерийца», — отмечается в сообщении. В издании напомнили, что «на прошлой неделе агент Игбуна Йенсен Бек заявил, что его клиент намерен покинуть башкирский клуб. Футболист имеет предложения от клубов РПЛ, а также с Ближнего Востока». Контракт Игбуна с «Уфой» рассчитан до июня 2020 года.